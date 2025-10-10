Airbus anticipe une croissance moyenne de 3,6 % par an pour le marché des services aéronautiques au cours des vingt prochaines années. Cette expansion devrait générer des emplois pour 2,35 millions de pilotes, mécaniciens et autres professionnels du transport aérien afin de répondre à la hausse de la demande dans le secteur.

Une stratégie orientée vers les services

Le constructeur européen, comme d’autres acteurs du secteur, a élargi ses activités traditionnelles de fabrication pour inclure les services après-vente, un marché aux marges plus élevées. Airbus estime que la valeur totale de ce marché atteindra 311 milliards de dollars par an (268,85 milliards d’euros) d’ici 2044.

La demande de maintenance sous aile (« off-wing »), correspondant aux visites d’ateliers et réparations importantes, devrait plus que doubler pour atteindre 218 milliards de dollars. Les inspections légères ou « on-wing » progresseront également, passant de 21 milliards à 34 milliards de dollars.

Impact sur l’emploi et l’industrie

La croissance des services devrait soutenir l’emploi dans le secteur aéronautique, avec des besoins importants en techniciens, pilotes et personnels spécialisés. Les dirigeants d’Airbus soulignent que les chaînes d’approvisionnement mondiales, essentielles pour les ateliers de réparation et la fabrication de nouveaux avions, continuent de se rétablir après la pandémie de Covid-19.

En 2024, les services représentaient déjà 10 % du chiffre d’affaires d’Airbus, illustrant l’importance croissante de ce segment dans la stratégie globale du constructeur. Cette orientation vers les services permet à Airbus de renforcer sa compétitivité face aux prestataires indépendants et de sécuriser des revenus stables à long terme.