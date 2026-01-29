Une convention de partenariat stratégique visant à soutenir le développement du secteur aéronautique et spatial en Tunisie vient d’être signé entre le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) et le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS).

Signé par le directeur Général du CETIME, Noureddine Guizani et la Présidente du GITAS, Stéphanie Sonia Dallali, cet accord vient formaliser une collaboration déjà active sur le terrain, indique le CETIME.

Cette convention s’inscrit pleinement dans les orientations de la stratégie industrielle nationale à l’horizon 2035, indique le CETIME. Il repose sur plusieurs axes majeurs dont le renforcement de l’innovation et de la recherche et le développement, la consolidation des chaînes de valeur industrielles, le développement des compétences à travers des formations spécialisées et la promotion de la transition écologique et énergétique.

L’objectif étant de stimuler l’investissement à forte valeur ajoutée et positionner la Tunisie comme une plateforme aéronautique régionale compétitive, orientée vers l’export, l’innovation et la durabilité.

À travers ce partenariat, le CETIME et le GITAS s’engagent à partager les expertises et les meilleures pratiques, à encourager l’innovation ouverte, à intégrer des standards de durabilité et à renforcer les synergies au sein de l’écosystème industriel national.