La station d’assainissement de Sousse-Hamdoun, opérationnelle en mai 2018

Le président de la République a reçu mercredi 4 octobre, à la municipalité de Sousse, les clés de la ville de la part du président de la délégation spéciale, dans le cadre de sa visite dans le gouvernorat.

Le chef de l’Etat a par ailleurs pris connaissance des composantes du projet de la station d’assainissement de Sousse-Hamdoun, dont l’avancement des travaux avoisine les 75%.

Selon les données présentées à cette occasion, cette station d’un coût de 61 millions de dinars entrera en exploitation en mai 2018 et devrait contribuer à résoudre la problématique de l’assainissement dans la région.

Le chef de l’Etat a recommandé de rattraper le retard accusé dans l’exécution de ce projet et d’achever la réalisation de ses composantes (émissaire en mer pour l’évacuation des eaux de la station, canal de transfert des eaux usées) dans les plus brefs délais, soulignant l’importance d’intensifier les efforts de curage et d’assainissement des oueds de la région.