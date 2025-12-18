Environ 90 % du budget du ministère de l’Environnement pour la période 2026-2027 seront consacrés aux projets liés à l’assainissement, a indiqué le ministre, Habib Abid, lors d’une journée d’information consacrée à l’état d’avancement du projet de réhabilitation de la station d’épuration du projet “Sud Meliane”.

Le ministre a précisé que l’élaboration du plan du ministère pour la période 2026-2027 est achevée. Ce plan repose sur cinq axes majeurs, portant, essentiellement, sur l’assainissement, la gestion et le traitement des déchets, l’aménagement du littoral ainsi que la réalisation d’une ceinture verte. Cette dernière sera généralisée à sept gouvernorats, à savoir Sfax, Gabès, Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa et Kasserine, dans l’objectif de promouvoir le développement social et économique, de protéger l’environnement et de limiter l’avancée du sable.

Dans le même contexte, le ministre de l’Environnement a fait savoir que son département est parvenu, en partenariat avec le ministère de l’Économie, à inscrire 40 projets prioritaires, dont les études ont été finalisées dans le cadre du programme et du plan de l’année 2026.

Il a ajouté que le ministère a programmé 1 300 projets dans son plan pour la période 2026-2027, pour un coût global avoisinant 4 000 millions de dinars, sur un total de 1 500 projets proposés par les conseils locaux, régionaux et territoriaux.

Concernant les orientations majeures en matière de propreté et de gestion des déchets, Abid a mis l’accent sur la production d’électricité à partir des déchets ménagers. Il a évoqué la possibilité de valoriser environ 2 800 tonnes de déchets produits quotidiennement, dans le Grand Tunis, afin de générer de l’électricité et permettre à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) de l’exploiter en tant qu’énergie verte.

De son côté, le chef du projet de la station d’épuration de Sud Meliane, Elyes El Mili, a indiqué que ce projet, dont le coût est estimé à environ 140 millions de dinars, revêt un caractère stratégique. Il vise à améliorer les performances de la station en portant sa capacité de traitement de 40 000 à 90 000 mètres cubes par jour, tout en intégrant une unité de traitement tertiaire, afin d’améliorer la qualité des eaux traitées et d’élargir leur utilisation dans les secteurs agricole et industriel.

El Mili a ajouté que la station est équipée des technologies les plus récentes à l’échelle mondiale et qu’elle répond à l’évolution démographique de la banlieue sud de la capitale. Le taux d’avancement des travaux atteint actuellement 50 %, avec un achèvement du projet, prévu vers la fin de l’année 2026.

Par ailleurs, le chef de service à l’Office national de l’assainissement (ONAS), Hatem Drine, a indiqué que le projet de la station d’épuration de Sud Meliane est le plus important parmi les dix projets financés par le programme « Depolmed » dans le gouvernorat de Ben Arous.

Le programme de réduction de la pollution en mer Méditerranée « Depolmed » vise à accompagner l’ONAS dans la mise en œuvre de la première phase d’un programme d’investissement ambitieux dédié à l’assainissement des zones côtières. Selon Hatem Drine, le site de la station de Sud Meliane constitue un modèle de référence, illustrant l’importance des investissements dans le secteur environnemental et leur rôle stratégique dans la gestion durable des eaux usées.