Les travaux du projet d’assainissement de la ville de Medhilla et des quartiers Omar Ben Slimane et Cheihi relevant de la municipalité d’El Ksar, ont été achevés. Le projet, dont le coût total est estimé à 25 millions de dinars, est actuellement en phase d’acceptation provisoire, selon le directeur régional de l’assainissement à Gafsa, Keliaai Essaleh.

Essaleh a ajouté dans une déclaration à l’agence (TAP), que le projet comprend l’installation de canalisations pour l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sur une longueur de 40 km, la construction de 4 stations de pompage, ainsi que l’installation de chaînes pour orienter les eaux usées vers la station d’assainissement située dans la région d’Aquila, a Gafsa sud.

Ce projet contribuera à améliorer le raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées dans les communes de Medhila et El Ksar et à éliminer les points noirs, dont le déversoir des eaux usées à Wadi El Malh et le déversoir des eaux à Medhilla.

Il permettra également, de généraliser le raccordement au réseau d’assainissement dans les quartiers d’Omar Ben Slimane et du Chehi à El Kasr et de porter le taux de raccordement au réseaux d’assainissement dans la municipalité de Medhila de 10 % actuellement à environ 90 %, d’après la même source.