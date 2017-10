La Tunisie à Equip Auto Paris 2017

EQUIP AUTO, Salon international du 17 au 21 octobre 2017, à Paris Expo Porte de Versailles.

Le Salon EQUIP AUTO accompagne les mutations profondes du marché de l’automobile. Plus de 1.400 exposants et marques et 95 000 professionnels de la zone EMEA vous donnent rendez-vous en plein cœur de Paris, pour 5 jours de business, d’innovation et de rencontres autour de la technologie et de l’après vente automobile.

La nouvelle promesse de cette édition «réparer aujourd’hui et préparer demain».

5 jours pour identifier et appréhender facilement les grandes tendances et enjeux technologiques au sein de la filière :

Développer votre business grâce aux rendez-vous d’affaires

Imaginer et préparer demain notamment à travers les offres présentées par les startups qui seront réunies dans L’Innovation & Startups Park du salon

Innover et développer le business à travers les nouveautés des exposants récompensées par les Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile

Se rencontrer dans un environnement convivial et à taille humaine

Les mutations technologiques constituent avec celles qui touchent les équipements et les matériels de réparation, des motifs réels d’entrevoir de nouvelles opportunités de croissance et des raisons objectives de s’adapter pour les acteurs de la réparation et des services.

Séduits par la nouvelle impulsion donnée à EQUIP AUTO, les principaux équipementiers et groupements de la distribution ont confirmé leur présence: plusieurs grands noms du secteur ont pris la décision de venir en force au Salon.

La Tunisie réitère sa confiance au salon avec un stand collectif FIPA PARIS, Hall 1 n° T116, ayant pour ambition de développer la visibilité de la Tunisie et les partenariats étrangers dans ce secteur à forte attractivité.

En marge de la participation tunisienne au salon Equip Auto, une convention de collaboration sera signée entre les deux associations FIEV et TAA (Tunisie Automotive Association).

EQUIP AUTO Paris est un salon de la Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV) et de la Fédération Française de Carrosserie (FFC).

Rappelons que le salon EQUIP AUTO est un des principaux carrefours européens d’échanges entre constructeurs, équipementiers, distributeurs et réparateurs à la recherche de nouveaux produits, services ou partenaires industriels et commerciaux.

+ d’informations sur le site web Equip Auto ou auprès du représentant en Tunisie :

Promosalons Tunisie/CTFCI – Mme Ons Charni – Tél 71 904 329 – ons.charni@ctfci.org

Commande badge d’entrée gratuit au salon : cliquez sur https://badge.equipauto.com/accueil.htm?super_code=GPSOL04 (Code : GPSOL04)