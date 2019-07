Equip Auto 2019 : L’innovation encore et toujours !

L’édition 2019 d’Equip Auto se tiendra les 16, 17, 18 et 19 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. La Tunisie et les Tunisiens étant des partenaires de ce Salon depuis une quarantaine d’années, Mario FIEMS, directeur de Pôle Business Unit Director, était à Tunis ce jeudi 4 juillet 2019 pour présenter la manifestation.

Comme il l’avait fait du reste en 2017 au Centre de promotion des exportations (CEPEX) en présence de professionnels du secteur, représentés entre autres par Ibrahim Debache, président de la Chambre des concessionnaires et fabricants automobiles, et Lamia Gharbi, présidente de TAA.

Outre les différentes nouveautés de cette nouvelle édition, Mario FIEMS a tenu à préciser qu’Equip Auto faisant partie des événements les plus importants de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en Europe et dans le monde. Il ne s’agit pas de la première monte.

Equip Auto ayant la particularité de suivre la tendance, l’édition 2019 n’échappe pas à la règle : on y parlera de mobilité, de technologies et de connectivité.

Dans cette perspective, et compte tenu du fait que la Tunisie s’est essentiellement spécialisée dans la deuxième monde avec la fabrication de pièces de recharge pour les plus importantes marques automobiles au monde, alors FIEMS appelle aux professionnels du secteur d’aller visiter ce Salon, et ce afin de prendre les nouvelles tendances du secteur automobile.

On apprend par exemple que le groupe PSA présentera ses activités dans le domaine de l’Aftermarket, avec au menu plusieurs nouveautés et des partenariats qu’il dévoilera.

Par ailleurs, et pour montrer les grandes transformations qui concernent le secteur auto, Mario Feims a invité l’assistance à comprendre que « l’automobile ne peut plus se concevoir comme un objet isolé, complètement déconnecté de son environnement. Ce temps est révolu ».

C’est dans ce cadre que pas moins de 7 activités seront représentées au Salon Equip Auto qui a pour slogan cette année « Préparer aujourd’hui, préparer demain ».

Trois thématiques seront à l’ordre du jour du Salon : maintenance, pneumatique et après-vente.

A noter également les Grands Prix internationaux de l’innovation automobile d’Equip Auto, avec son jury composé d’une cinquantaine de journalistes représentants 15 pays. Pour cette année, 153 candidatures ont été déposées, soit 30% de plus par rapport à 2017, et 35 dossiers ont été présélectionnés, ce qui constitue également un record.

Le 11 septembre prochain, un vote final désignera le lauréat de chacune des 7 catégories, alors que la cérémonie de remise des prix aura lieu à l’occasion de la soirée de gala du Salon, le mardi 15 octobre, en présence de nombreuses personnalités de l’automobile.

Maintenant concernant la participation des entreprises tunisiennes au Salon Equip Auto 2019, on nous a fait savoir qu’il n’y en a même pas 10 qui se sont inscrites. C’est peu. Et selon un intervenant, la cause serait que les entreprises tunisiennes ne bénéficient pas suffisamment de soutien de la part du gouvernement, plus particulièrement du CEPEX.

Ce qui est certain, par son importance pour l’économie tunisienne, nous pensons que le secteur automobile tunisien se doit d’être massivement dans ce Salon, et ce par tous les moyens.

On y reviendra pour plus de détails.

TB