Trois entreprises tunisiennes spécialisées dans la fabrication de composants automobiles participeront au Salon international des professionnels de l’automobile de Paris (Equip Auto), qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2025. La Tunisie y disposera d’un pavillon national organisé par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF), la Tunisian Automotive Association (TAA) et l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

Selon la CCITF, ces entreprises, évoluent dans les domaines des batteries hautes performances, des solutions métallurgiques innovantes et de la production de pièces plastiques de haute qualité, visent à valoriser l’excellence industrielle tunisienne et à nouer des partenariats internationaux à haute valeur ajoutée.

Le secteur automobile tunisien, deuxième en Afrique en matière de fabrication de composants et d’équipements, représente 4 % du PIB national, rassemble environ 300 entreprises, emploie plus de 120 mille personnes et a exporté pour plus de 2,2 milliards d’euros à fin 2024, selon le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

La CCITF a réaffirmé son soutien aux entreprises tunisiennes dans leur stratégie d’internationalisation, soulignant l’importance de leur présence sur des plateformes mondiales comme le salon de Paris pour renforcer leur compétitivité et leur visibilité à l’échelle internationale.