Cinquante ans après sa création, le Salon Equip Auto reste une vitrine incontournable de l’innovation automobile. À Paris, Claude Cham, président d’honneur du Salon et de la FIEV, rend hommage à Paul Jean Souriau, son fondateur visionnaire, tout en défendant une mobilité décarbonée et technologiquement plurielle. Entre hommage, audace et neutralité technologique, Equip Auto 2025 confirme que l’aftermarket n’a jamais été aussi vivant.

« Equip Auto » fête son cinquantenaire. L’initiateur du Salon n’a pas manqué de vision !

En effet, Paul Jean Souriau, son initiateur, équipementier de son état, avait perçu que l’aftermarket serait un marché porteur sur le long terme. Cinquante ans plus tard, le Salon jouit de toutes ses lettres de noblesse. Il a célébré deux anniversaires cette année : son cinquantenaire ainsi que le quarantième anniversaire de la création des Prix à l’innovation. Nous avons tenu à les fêter au palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. Dans cette enceinte historique, j’ai rendu un vibrant hommage au promoteur du Salon et salué, par la même occasion, l’ardeur de son équipe actuelle, souligne Claude Cham, Président de la FIEV et président d’honneur du Salon « Equip Auto ».

Le Salon a su, au-delà de sa vocation, surfer sur toutes les tendances de la mobilité

« Equip Auto » a su s’accorder avec les évolutions de l’écosystème de la mobilité. Constatez par vous-même : l’aftermarket se porte bien, et, dans le même temps, toutes les nouvelles technologies de la mobilité sont présentes sur le Salon.

Le débat, en la matière, n’est pas tranché : que sera la mobilité de demain ?

Elle sera multimodale. En 2050, les prospectivistes annoncent que 72 % de la population mondiale sera urbanisée. Autant dire que ça va rouler ! Cependant, il faudra prendre soin de l’écologie et décarboner la mobilité. Les voitures électriques sont là, mais elles conservent le handicap de l’autonomie des batteries. Je soutiens la neutralité technologique et affirme que coexisteront les moteurs hybrides, électriques et à combustion interne fonctionnant avec des biocarburants.

Que penser de la percée de la Chine avec les nouveaux véhicules électriques et hybrides ?

Il n’y a pas de doute : les constructeurs chinois ont pris de l’avance sur tous leurs compétiteurs, notamment européens. Ils arrivent en tête en matière de temps de fabrication.

Éprouvez-vous de la peine à voir le moteur thermique courir à sa fin ?

De la peine et de la colère. Je suis hostile à ce que les fonctionnaires européens, sans avoir pris connaissance de la réalité du marché, aient décrété l’arrêt de la fabrication du moteur thermique. Le marché réprouve cette directive, et plusieurs pays européens, à l’instar de l’Allemagne (RFA) et de l’Italie, l’ont contestée.

Pensez que la Chine, en dépit de son avance sur le véhicule électrique, a conçu un moteur électrique avec range extender, soit un moteur à combustion interne, donc un moteur thermique permettant d’étendre l’autonomie du véhicule de 400 à 1.000 km.

Les Prix de l’innovation sont-ils un stimulant pour les équipementiers ?

Indiscutablement. Et je me réjouis de voir que certains lauréats ont connu une expansion remarquable de leur activité.

Les innovateurs vous réservent-ils la primeur de leurs inventions ?

Ah oui, certainement ! Et je me réjouis de rappeler que Philippe Aghion, économiste français ayant modélisé la problématique de l’innovation, a reçu le Prix Nobel.

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

WMC – Partenaire du Salon EQUIP AUTO 2025 & membre du Jury des Grands Prix de l’innovation