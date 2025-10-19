Présente à Equip Auto 2025, Fondinor met en avant l’expertise tunisienne en fonderie et en pièces de transmission. Spécialisée dans la production de composants en fonte pour véhicules thermiques et hybrides, l’entreprise affirme sa place sur les marchés européens et américains. Son représentant, Nizar Louati, évoque les ambitions commerciales de la marque, son engagement dans le Pacte de compétitivité de la TAA et sa vision d’une industrie tunisienne de plus en plus ancrée dans la concurrence mondiale.

Interview avec Nizar Louati – Sales and purchasing Manager de Fondinor

Avec quelle offre produite participez-vous au salon Equip Auto ?

Nous nous focalisons sur les pièces de transmission, les pièces de freinage ainsi que les supports moteurs pour véhicules thermiques. Nous proposons également des volants moteurs pour véhicules hybrides. Tous nos produits sont en fonte et proviennent de notre propre fonderie intégrée.

Qu’est-ce qui motive votre participation au salon ?

Il y a d’abord la proximité avec nos clients. Ensuite, nous restons à l’écoute du marché. Par ailleurs, cela nous permet de réaliser notre propre benchmarking en rencontrant nos fournisseurs, nos clients ainsi que nos concurrents.

Le salon est-il pour vous une plateforme commerciale ou une bourse d’affaires ?

Je dirais que le business m’intéresse en premier lieu. Ma priorité reste le développement des ventes. Si toutefois une possibilité de partenariat se présentait, ce serait toujours bon à prendre.

Vous êtes membre de la TAA et vous avez adhéré au Pacte de compétitivité. Quel regard portez-vous sur la physionomie du secteur en Tunisie ?

Je dirais que nous avons adhéré aux piliers du pacte, dont récemment celui du développement durable. Cela nous place au niveau de standing convoité. La filière de la mobilité se positionne favorablement sur les marchés européen, américain et partiellement asiatique. Avec l’Europe, nous bénéficions de la proximité géographique : en trois jours, nous pouvons livrer. J’ajouterais que tous les équipementiers tunisiens sont dans une logique d’expansion sur le marché international. Nous sommes imprégnés de la culture de la concurrence mondiale.

Avez-vous conclu ?

Nous avons réalisé quelques contacts prometteurs et rendu visite à certains de nos prospects. Tout me porte à croire que nous allons progresser, et ce malgré le retour en force du made in France.

Je saisis cette occasion pour remercier le CEPEX, la FIPA ainsi que la mission économique de l’ambassade de Tunisie pour leur soutien.

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

