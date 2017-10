Bientôt un rapport sur les Objectifs de développement durable dans les pays du Maghreb

Un rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans les pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie) est en cours d’élaboration, à l’initiative du Bureau de la Commission économique pour l’Afrique du nord (CEA) et l’Union du Maghreb Arabe (UMA), a indiqué l’économiste chargée de l’environnement et du développement durable du bureau de CEA pour l’Afrique du nord, Marieme Bekaye.

Elle a précisé à l’Agence TAP en marge de la réunion d’experts sur le thème : ” emploi des jeunes et développement durable en Afrique du Nord ” tenue, les 3 et 4 octobre 2017, à Rabat que ce rapport qui sera présenté et discuté lors d’une réunion sous-régionale de dialogue prévue pour le mois de mars 2018 et dont le lieu n’a pas encore été fixé a pour but d’établir un état des lieux des progrès accomplis, des défis et des bonnes pratiques au niveau des pays et à l’échelle régionale.

Et d’ajouter que les résultats de ce rapport contribuent aux processus continental et global de suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable adopté par les Nations Unies.

Le rapport sur la mise en œuvre des ODD couvrira cinq domaines d’intérêt stratégique pour l’intégration régionale, à savoir la sécurité alimentaire, la transition industrielle, la transition énergétique, la désertification et le changement climatique et l’emploi des jeunes.

Organisé du 3 au 6 octobre par le Bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNCEA) en Afrique du Nord, la 32ème réunion du Comité intergouvernemental d’experts, réunit plusieurs représentants et experts du Maroc, d’Egypte, de Libye, de Mauritanie, de Tunisie, d’Algérie et du Soudan, dans le but d’évaluer le travail accompli par le Bureau, d’arrêter le programme de travail et les orientations stratégiques de la CEA en Afrique du Nord et formuler des recommandations qui seront soumises à la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique.