La Fondation “Face Tunisie: les entreprises contre l’exclusion” vient d’annoncer le lancement de l’Académie “FACE pour l’Inclusion: inclure pour bâtir, vers un développement régional durable”.

Lancée en partenariat avec la Coopération Suisse en Tunisie, cette initiative ambitieuse visant à promouvoir le développement régional et la cohésion sociale à travers la formation, la recherche et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et acteurs locaux.

La présidente de la Fondation, Zahra Ben Nasr a déclaré, lors de l’ouverture d’une journée organisée lundi à l’occasion du lancement de l’Académie, que « l’investissement dans les compétences locales, le soutien des initiatives communautaires et l’encouragement de l’entrepreneuriat inclusif, contribuent à bâtir une Tunisie plus équilibrée et plus prospère », ajoutant que « l’Académie pour l’inclusion est bien plus qu’un simple programme de formation : c’est un investissement dans l’avenir, au service d’une paix sociale durable ».

De son côté, l’ancien vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Farid Belhaj, a estimé, que le développement régional ne signifie pas une meilleure répartition de la richesse existante, mais bien la création de nouveaux espaces de production de richesse.

Il a ajouté que « le défi actuel consiste à construire une géographie du développement fondée sur la résilience, la création d’opportunités et la confiance », soulignant la nécessité de l’inclusion pour construire et de la construction pour perdurer.