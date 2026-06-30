La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) franchit une étape décisive dans sa mutation technologique. Ce mardi 30 juin, l’entreprise a officialisé une commande stratégique de cinq rames électriques auprès du géant chinois CRRC. Un investissement de 38,2 millions d’euros, soutenu par la BERD, qui scelle la modernisation de l’axe stratégique Moknine-Mahdia.

Un levier pour l’infrastructure ferroviaire

La signature du contrat entre Chakib Rguig, PDG de la SNCFT, et la direction de CRRC marque une accélération concrète du plan national de modernisation. L’acquisition de ces trains électriques à unités multiples n’est pas un projet isolé ; elle est la pierre angulaire du programme de doublement et d’électrification de la ligne reliant Moknine à Mahdia. En misant sur cette technologie, la Tunisie cherche à harmoniser ses infrastructures avec les standards internationaux de haute performance.

Cap sur une mobilité durable et connectée

L’enjeu est double pour le ministère des Transports : optimiser la capacité d’exploitation tout en décarbonant le transport collectif. Ces nouveaux trains promettent non seulement une montée en gamme en termes de confort et de sécurité, mais illustrent également une volonté de répondre aux exigences de la mobilité verte. Pour les usagers quotidiens de cet axe, cette transition signifie une amélioration sensible de la fréquence et de la fiabilité des services.

Horizon 2028 : le calendrier de livraison

Avec un financement sécurisé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le projet dispose d’une assise financière solide. Le constructeur CRRC s’est engagé sur un calendrier précis, avec une première livraison prévue d’ici deux ans. Ce délai de 24 mois sera scruté avec attention par les autorités tunisiennes, alors que la pression sur la modernisation des services de transport public reste au cœur des préoccupations économiques et sociales.