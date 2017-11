La Bourse de Tunis débute la séance du jeudi dans le vert où le Tunindex affiche un gain de 0.13% avec 6 158.83 points dans un volume total de 0,376 million de dinars (MD) “, selon MCP.

Dans le vert, SOTUMAG grimpe de 3,76% à 1,93 dinar (D) suivie par STAR et TPR qui gagnent respectivement 3% et 2,74% à 118,45 D et 2,99 D.

Dans le rouge, le titre STB chute de 4,36% à 4,16 D. De même, ATTIJARI LEASING et NEW BODY LINE ont régressé respectivement de 2,97 % et 2,83 % à 17,27 D et 4,46 D, selon MCP.