La Nouvelle Golf Facelift de Volkswagen : Style, confort et fiabilité

Grâce à sa fiabilité, son succès et son élégance, la Golf ne cesse d’accumuler les succès depuis sa création en s’imposant comme une des valeurs sûres de la marque Volkswagen. Avec cette seconde version de la Nouvelle Golf (Golf 7.2), le premier constructeur mondial continue de charmer une clientèle de plus en plus exigeante et de plus en plus férue de high tech.

Rendre accessible les technologies les plus pointues au plus grand nombre, c’est le crédo de la Golf depuis plusieurs générations. Ainsi, pour le lancement de la seconde version de la septième génération de Golf, l’on a eu droit à une vraie cure de jouvence.

Le bijou le plus vendu d’Europe a subi un lifting complet et arbore fièrement des détails qui font la différence. Si les deux versions partagent en commun la majorité des fonctionnalités, cette seconde version de la Nouvelle Golf se distingue par quelques points importants : les Feux avant et arrière, le Bouclier avant et arrière, et l’Interface du système ‘Composition Colour’. Cette nouvelle évolution en fait sans doute la compacte la mieux équipée et la plus polyvalente de sa catégorie.

Le design: quand le style le dispute au confort

Toujours fidèle à sa charte de donner des équipements de grande qualité identifiable au premier regard, Volkswagen a décidé de parer sa Nouvelle Golf d’un design intemporel.

Avec sa silhouette irrésistible, difficile de ne pas admirer ces lignes affirmées. Sa face avant attire le regard avec sa grille de calandre sportive. L’une des nouveautés de la version 2, c’est que les phares avancent sur les ailes, tandis que les pare-chocs aplanis vers le bas et les porte-à-faux réduits assurent un look particulièrement dynamique. À l’arrière, les lignes puissantes et élégantes, le diffuseur et le bloc optique à LED au style affirmé sont aussi un véritable régal pour les yeux.

Tout conducteur rêve d’un intérieur qui combine confort, espace, belles matières et équipement high-tech. La Nouvelle Golf n’en manque pas. C’est pourquoi, elle vous accueille avec ses proportions généreuses pour des moments de pur bonheur à bord.

Comme la première version, la nouvelle Golf est spacieuse. Ainsi, dans les sièges ergonomiques, on trouve de l’espace pour vos jambes, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. L’usage de matériaux de haute qualité et la large gamme de technologies embarquées renforce cette sensation de bien-être.

C’est ainsi que le traditionnel tableau de bord à cadrans a été remplacé par un écran haute résolution, innovant et personnalisable. Grâce à la technologie ‘Active Info Display’, votre tableau de bord est un écran couleur haute résolution de 31 cm (12,3 pouces).

Un véritable concentré de technologies

Véritable véhicule autonome, la Nouvelle Golf est dotée de systèmes d’assistance intelligents et proactifs qui améliorent le confort de conduite, tout en gérant les situations les plus difficiles.

Une panoplie de technologies sont soigneusement dissimulées dans la Nouvelle Golf : régulateur de vitesse adaptatif ‘ACC’ et ‘Front Assist’, aides au stationnement ‘Park Pilot’ et ‘Park Assist 3.0’, la fonction Emergency assist, ‘Blind Spot Detection (détecteur d’angle mort)’… Bref, il s’agit là d’un véritable concentré de technologies !

La Nouvelle Golf a conçu des systèmes d’infodivertissement utiles et simples à utiliser: le système “Composition Media”, la technologie Car-Net Guide qui permet d’accéder instantanément à Internet et d’être informé sur votre environnement…

Mais l’une des nouveautés de la nouvelle Golf concerne le système “Composition Colour”. Ce système (de série sur la finition Trendline) dispose d’un écran couleur tactile de 16,5 cm et de huit haut-parleurs, pour écouter la radio ou votre musique aux formats MP3 ou WMA. Les fichiers audio peuvent être lus grâce à un lecteur de carte SD et une entrée auxiliaire pour connecter tout appareil externe. Il est doté d’un port USB compatible Apple et d’une connectivité Bluetooth pour téléphones mobiles.

Pour être compétitive, la nouvelle Golf a déjà misé sur la technologie: LED avant et arrière, régulateur de vitesse adaptatif, affichage digital du tableau de bord, système multimédia à « commande gestuelle » : d’un mouvement de main, vous pouvez téléphoner, changer de musique, activer la GPS, trouver un parking, connaître le restaurant le plus proche…

Performances et puissance: le duo de charme

Avec son gabarit volumineux et son large pare-brise, la Nouvelle Golf ne mesure que 4,26 mètres de long. A la manœuvre, pas besoin de crainte. Tout se passe normalement sans accroc!

Le moteur TSI 1.2L 110 CV Din de la Nouvelle Golf a tout d’un moteur de luxe : performant et puissant. Il est conçu pour développer une puissance maximale avec une faible consommation de carburant.

Il est des moments pendant votre trajet où vous avez besoin de moins de puissance. C’est à ce moment là que la gestion active des cylindres désactive automatiquement deux des quatre cylindres. Cette solution permet de diminuer fortement vos consommations de carburant.

Et cerise sur le gâteau, grâce à la transmission intégrale 4Motion, l’on vous garantit une bonne adhérence même sur les routes mouillées ou terrains accidentés…Autant de bonnes raisons qui font de la Golf une éternelle valeur sûre.

La Nouvelle Golf sera commercialisée en Tunisie sous 4 finitions : la Golf Access à 55.980 DT, la Golf Smartline BVM et BVA respectivement à 63.980 DT et 67.980 DT et la Golf Highline.