Depuis 2018, les Volants d’Or font office de baromètre pour l’industrie automobile en Tunisie. La 8ᵉ édition, orchestrée le 6 février 2026 par tunisieauto.tn et ADCOM Agency, a franchi un cap symbolique. Sous l’impulsion de TotalEnergies Marketing Tunisie, plus de 400 décideurs se sont réunis autour d’un impératif stratégique : « L’excellence automobile au service d’une mobilité durable ».

Loin d’être un simple gala, cet événement a consacré, à travers 51 trophées, une vision où la performance commerciale s’aligne désormais sur la responsabilité environnementale (RSE) et l’innovation technologique.

Le Grand Chelem d’ENNAKL Automobiles

Dans ce paysage hautement concurrentiel, ENNAKL Automobiles a réaffirmé sa dominance en captant quatre distinctions majeures, illustrant une agilité multi-segments rare sur le marché local :

Segment Premium : Porsche décroche le titre du Meilleur Showroom , confirmant l’importance de l’expérience client dans le luxe.

Segment Berlines : Volkswagen s’impose avec la Virtus , leader des ventes, prouvant la résilience des modèles thermiques efficients.

Pôle Industriel : Renault Trucks réalise un doublé stratégique. La marque domine non seulement le segment des camions bennes 8×4, mais s’illustre également sur l’innovation logicielle avec Optifleet, sa solution de transport connecté.

Ce palmarès ne récompense pas seulement des volumes de ventes, mais une capacité à anticiper les besoins d’une infrastructure tunisienne en pleine modernisation. Le succès d’ENNAKL repose sur un triptyque solide : synergie des collaborateurs, réseaux de partenaires fiabilisés et une fidélité client qui demeure le principal moteur de croissance du groupe.