Le secteur automobile tunisien franchit une étape décisive dans la gestion durable des ressources. En partenariat avec Ennakl Automobiles, la division Kärcher by AD Tunisie a finalisé l’installation du premier portique de lavage haute performance équipé d’un dispositif de traitement et de réutilisation des eaux usées.

Une rupture technologique face au stress hydrique

Dans un contexte où la préservation de l’eau devient un impératif national, cette infrastructure marque un tournant technique. Le système permet de récupérer et de réinjecter jusqu’à 80% de l’eau utilisée dans le cycle de nettoyage. Cette prouesse permet de concilier une activité industrielle gourmande en ressources avec une sobriété hydrique rigoureuse.