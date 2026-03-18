À l’approche de l’Aïd, la Bourse de Tunis entre dans une phase de respiration tactique. Derrière une apparente stabilité des indices, les comportements changent : les volumes se contractent, les arbitrages s’intensifient et la gestion active reprend le dessus. Dans ce contexte, le portefeuille amorce un virage stratégique décisif, privilégiant la flexibilité, la discipline et l’optimisation du capital pour viser le Top 200.
🧭 FAIT MARQUANT DU JOUR
La séance du 18 mars s’est inscrite dans une dynamique modérément positive, mais sans véritable catalyseur. Le marché avance, mais à pas mesurés.
À deux jours de l’Aïd, la physionomie des échanges change :
- volumes plus sélectifs
- arbitrages tactiques
- prises de bénéfices discrètes
Le Tunindex poursuit sa progression, mais dans un environnement de liquidité prudente.
👉 Le marché n’est pas faible.
👉 Il est en mode attente.
📈 LECTURE MARCHÉ (TOP-DOWN)
Trois signaux dominent :
▪️ Un momentum toujours présent
Les bancaires et certaines valeurs industrielles continuent de soutenir la tendance.
▪️ Une rotation sectorielle lente
Les flux se déplacent progressivement vers les dossiers offrant :
- visibilité
- liquidité
- potentiel court terme
▪️ Un effet calendrier très visible
La proximité de l’Aïd freine les prises de positions agressives.
Le marché devient opportuniste plutôt que directionnel.
👉 Lecture globale :
Tendance haussière intacte, mais sous contrainte de timing.
📊 FOCUS PORTEFEUILLE — VIRAGE STRATÉGIQUE
Le portefeuille franchit un cap important.
🔢 Indicateurs clés
- Valeur : 50 706 DT
- Performance : +1,41%
- Classement : 761 → progression continue
👉 Le portefeuille entre dans une zone de compétition réelle.
⚙️ Lecture comportementale
Trois éléments structurants :
1. Concentration maîtrisée
Les principales lignes restent proches du seuil des 10%.
👉 Bonne exposition… mais vigilance sur la saturation.
2. Performance tirée par le momentum
Le portefeuille bénéficie clairement des titres en tendance.
👉 Logique trend-following validée.
3. Manque de flexibilité intra-day
Le niveau d’investissement limite la capacité à saisir des opportunités rapides.
👉 Besoin de réinjecter du cash tactique.
🔄 ARBITRAGES DU JOUR — LOGIQUE ET DISCIPLINE
Les décisions prises aujourd’hui marquent un tournant plus professionnel.
❌ Vente programmée : SOTRAPIL
- Position arrivée à maturité
- Arbitrage pour libérer du cash
- Réduction d’exposition non stratégique
👉 Passage d’une logique de détention à une logique d’optimisation.
⚠️ ENNAKL : contrainte réglementaire
- Position déjà proche de la limite des 10%
- Impossible de renforcer sans déséquilibrer
👉 Discipline respectée = avantage stratégique.
🎯 Nouvelle orientation
- Priorité à la qualité du capital engagé
- Arbitrages plus fréquents
- Focus sur le rendement marginal
📅 PLAN D’ACTION — SÉANCE DU 19 MARS
🎯 Objectif immédiat
Optimiser la structure avant la pause de marché liée à l’Aïd
🔻 Actions recommandées
1. Exécution vente SOTRAPIL
- Zone cible : ~3 900 – 4 000 DT
- Objectif : reconstituer du cash
2. Renforcement sélectif (hors ENNAKL)
- POULINA (dans la limite des 10%)
- SOTUVER (profil momentum)
3. Gestion du cash
- Maintenir un volant de liquidité
- Se positionner post-Aïd
👉 Logique : optimiser, pas accumuler.
🤖 WMC AI INVESTOR SCORE (STYLE HEDGE FUND)
- Momentum : 82 / 100
- Liquidité : 90 / 100
- Risque : 76 / 100
- Potentiel : 88 / 100
🎯 Score global : 84 / 100
👉 Portefeuille solide, mais nécessitant une respiration tactique.
⚠️ RISQUES À COURT TERME
- Ralentissement des volumes
- Prises de bénéfices rapides
- Faux signaux techniques
👉 Risque comportemental et calendaire, pas structurel.
🚀 CONCLUSION — PRÉSERVER L’AVANTAGE, PRÉPARER L’ACCÉLÉRATION
Le marché tunisien ne donne pas de signal d’alerte, mais il envoie un message clair : ce n’est plus le moment d’accumuler sans discernement.
À ce stade de la compétition, la performance ne viendra plus de l’exposition, mais de la précision. Chaque arbitrage compte. Chaque point de cash devient stratégique.
Le portefeuille a changé de posture :
- plus agile
- plus discipliné
- plus sélectif
👉 L’objectif Top 200 reste atteignable, à condition de réussir cette phase de transition.
Car dans un marché ralenti par le calendrier,
ce ne sont pas les plus exposés qui gagnent…
mais les plus lucides.