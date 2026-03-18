séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

À l’approche de l’Aïd, la Bourse de Tunis entre dans une phase de respiration tactique. Derrière une apparente stabilité des indices, les comportements changent : les volumes se contractent, les arbitrages s’intensifient et la gestion active reprend le dessus. Dans ce contexte, le portefeuille amorce un virage stratégique décisif, privilégiant la flexibilité, la discipline et l’optimisation du capital pour viser le Top 200.

🧭 FAIT MARQUANT DU JOUR

La séance du 18 mars s’est inscrite dans une dynamique modérément positive, mais sans véritable catalyseur. Le marché avance, mais à pas mesurés.

À deux jours de l’Aïd, la physionomie des échanges change :

volumes plus sélectifs

arbitrages tactiques

prises de bénéfices discrètes

Le Tunindex poursuit sa progression, mais dans un environnement de liquidité prudente.

👉 Le marché n’est pas faible.

👉 Il est en mode attente.

📈 LECTURE MARCHÉ (TOP-DOWN)

Trois signaux dominent :

▪️ Un momentum toujours présent

Les bancaires et certaines valeurs industrielles continuent de soutenir la tendance.

▪️ Une rotation sectorielle lente

Les flux se déplacent progressivement vers les dossiers offrant :

visibilité

liquidité

potentiel court terme

▪️ Un effet calendrier très visible

La proximité de l’Aïd freine les prises de positions agressives.

Le marché devient opportuniste plutôt que directionnel.

👉 Lecture globale :

Tendance haussière intacte, mais sous contrainte de timing.

📊 FOCUS PORTEFEUILLE — VIRAGE STRATÉGIQUE

Le portefeuille franchit un cap important.

🔢 Indicateurs clés

Valeur : 50 706 DT

Performance : +1,41%

Classement : 761 → progression continue

👉 Le portefeuille entre dans une zone de compétition réelle.

⚙️ Lecture comportementale

Trois éléments structurants :

1. Concentration maîtrisée

Les principales lignes restent proches du seuil des 10%.

👉 Bonne exposition… mais vigilance sur la saturation.

2. Performance tirée par le momentum

Le portefeuille bénéficie clairement des titres en tendance.

👉 Logique trend-following validée.

3. Manque de flexibilité intra-day

Le niveau d’investissement limite la capacité à saisir des opportunités rapides.

👉 Besoin de réinjecter du cash tactique.

🔄 ARBITRAGES DU JOUR — LOGIQUE ET DISCIPLINE

Les décisions prises aujourd’hui marquent un tournant plus professionnel.

❌ Vente programmée : SOTRAPIL

Position arrivée à maturité

Arbitrage pour libérer du cash

Réduction d’exposition non stratégique

👉 Passage d’une logique de détention à une logique d’optimisation.

⚠️ ENNAKL : contrainte réglementaire

Position déjà proche de la limite des 10%

Impossible de renforcer sans déséquilibrer

👉 Discipline respectée = avantage stratégique.

🎯 Nouvelle orientation

Priorité à la qualité du capital engagé

Arbitrages plus fréquents

Focus sur le rendement marginal

📅 PLAN D’ACTION — SÉANCE DU 19 MARS

🎯 Objectif immédiat

Optimiser la structure avant la pause de marché liée à l’Aïd

🔻 Actions recommandées

1. Exécution vente SOTRAPIL

Zone cible : ~3 900 – 4 000 DT

Objectif : reconstituer du cash

2. Renforcement sélectif (hors ENNAKL)

POULINA (dans la limite des 10%)

SOTUVER (profil momentum)

3. Gestion du cash

Maintenir un volant de liquidité

Se positionner post-Aïd

👉 Logique : optimiser, pas accumuler.

🤖 WMC AI INVESTOR SCORE (STYLE HEDGE FUND)

Momentum : 82 / 100

Liquidité : 90 / 100

Risque : 76 / 100

Potentiel : 88 / 100

🎯 Score global : 84 / 100

👉 Portefeuille solide, mais nécessitant une respiration tactique.

⚠️ RISQUES À COURT TERME

Ralentissement des volumes

Prises de bénéfices rapides

Faux signaux techniques

👉 Risque comportemental et calendaire, pas structurel.

🚀 CONCLUSION — PRÉSERVER L’AVANTAGE, PRÉPARER L’ACCÉLÉRATION

Le marché tunisien ne donne pas de signal d’alerte, mais il envoie un message clair : ce n’est plus le moment d’accumuler sans discernement.

À ce stade de la compétition, la performance ne viendra plus de l’exposition, mais de la précision. Chaque arbitrage compte. Chaque point de cash devient stratégique.

Le portefeuille a changé de posture :

plus agile

plus discipliné

plus sélectif

👉 L’objectif Top 200 reste atteignable, à condition de réussir cette phase de transition.

Car dans un marché ralenti par le calendrier,

ce ne sont pas les plus exposés qui gagnent…

mais les plus lucides.