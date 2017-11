Promotion des produits bio tunisiens sur les marchés américain, canadien, chinois et russe

Un programme de promotion des produits biologiques tunisiens ciblant les marchés américain, canadien, chinois et russe a été mis en place dans le cadre d’un partenariat public/privé entre la Direction générale de l’Agriculture biologique, le cabinet de conseil à l’exportation STECIA International et l’agence de communication Multicom Services.

La convention de partenariat signée, au siège du Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, en marge de la semaine de l’agriculture (02 au 09 mai 2017), comporte plusieurs activités, notamment, des rencontres entre exportateurs tunisiens et importateurs et distributeurs des marchés ciblés.

Le programme prévoit en outre la mise en place d’un plan de communication sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels, des animations et des dégustations des produits tunisiens pour les consommateurs dans des espaces commerciaux.

Une page Facebook (facebook.com/tunisiaorganic) et un compte Twitter (twitter.com/tunisiaorganic), ont été créés en vue de communiquer sur ces évènements, précise un communiqué de STECIA International et Multicom Services.

Plus de 250 produits tunisiens, notamment, l’huile d’olive, les dattes, l’huile de pépins de figues de barbarie, les huiles essentielles, se positionnent aujourd’hui à sur les principaux marchés internationaux.

Le marché mondial du bio connaît une croissance continue de 15 à 20% par an.