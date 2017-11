Le 10 mars dernier, une négociation globale et centralisée, sans prise en compte de la spécificité de chaque secteur, ni de son état conjoncturel, a aboutie à une augmentation des salaires dans le secteur privé de 6% pour 2017, rétroactive à 2016. Cet accord, s’il venait à être appliqué, ferait peser sur les entreprises textiles un surcoût de charges de 12,35% alors même que la masse salariale représente déjà 70 à 75% des coûts de production du secteur.

Cet accord n’est pas applicable en l’état aux entreprises textiles, sans faire peser sur leur compétitivité à l’export et donc leur pérennité un grave danger. Nombres d’entreprises textiles, déjà essoufflées, seront étouffées par cette augmentation, menaçant l’emploi existant et annihilant totalement la perspective de création de nouveaux emplois

Dans ce contexte, s’estimant insuffisamment représentés et écoutés, les hommes et les femmes chefs d’entreprises du textile et de l’habillement ont pris leur destin en main et fondé la Fédération tunisienne du textile et de l’Habillement.

LES OBJECTIFS DE LA FTTH

A court terme, revenir à la table des négociations pour rediscuter l’accord du 10 mars sur les augmentations salariales. créer les conditions d’une croissance du secteur créatrices de nouveaux emplois.

Fédérer les intervenants du secteur autour d’une animation participative pour défendre les intérêts du secteur et créer des entreprises plus fortes à l’échelle régionale et nationale.

Créer une fédération flexible, proche des industriels, active pour leur intérêt et qui intervient en appui conseil auprès d’eux.

Faire de la Fédération un partenaire incontournable, responsable et soucieux de la pérennité des emplois existants et de la création de nouveaux emplois.

Rétablir la confiance des marchés cibles pour pérenniser nos débouchés et en prospecter de nouveaux.

Accompagner et assister les investisseurs étrangers auprès des instances publiques et des partenaires sociaux.

Ces objectifs, établis par le Comité provisoire de la FTTH, seront discutés et votés par les instances dirigeantes définitivement élue de la FTTH.

LES INSTANCES DIRIGEANTES DE LA FTTH

Au delà des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien dans leur entreprise respective, les industriels du secteur du textile et de l’habillement tunisien souffrent de l’absence d’écoute et de représentativité des instances censées défendre leurs intérêts.

C’est pourquoi, dans un souci de proximité, de soutien et de consensus avec sa base, la FTTH se construira sur de nouvelles règles de représentativité prenant en considération 2 axes propres à la structure de son secteur : les régions et les filières.

Cela permettra d’incarner une instance qui monte de la base vers un Conseil National éminemment représentatif de la structure du textile et de l’habillement