La Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) a lancé un appel à candidatures destiné aux entreprises du secteur pour participer au salon international Techtextil, qui se tiendra à Frankfurt, en Allemagne, du 21 au 24 avril 2026.

La Fédération précise que cet appel s’adresse aux entreprises membres de la FTTH et/ou bénéficiaires du programme Exporti du projet “Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE)”, mis en œuvre par la GIZ Tunisie (Agence Allemande de Coopération Internationale). La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 27 février 2026.

Six entreprises seront sélectionnées pour exposer leurs produits dans un espace dédié et mettre en valeur leur savoir-faire et leur capacité d’innovation lors de cet événement.

Techtextil est le salon international de référence pour les textiles, les équipements innovants, les tissus, fibres et fils de qualité. Il rassemble l’ensemble de la chaîne de valeur, allant de la recherche et des équipements de base jusqu’aux applications industrielles à haute valeur ajoutée. Cet événement biennal constitue une opportunité majeure pour découvrir les solutions technologiques émergentes et établir des partenariats industriels.