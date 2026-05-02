La Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) a annoncé, vendredi, le lancement d’un appel à candidatures pour participer au salon international de l’économie verte et circulaire Ecomondo 2026, prévu à Rimini (Italie) du 3 au 6 novembre 2026.

Cet appel s’adresse particulièrement aux responsables RSE, ingénieurs, experts techniques, responsables innovation, startups ainsi qu’aux acteurs du recyclage.

La fédération souligne que cet événement constitue une plateforme internationale de référence dédiée aux solutions environnementales innovantes.

Cette participation permettra aux entreprises et experts tunisiens de découvrir les dernières innovations en matière de technologies vertes, d’identifier des solutions concrètes dans les domaines du recyclage, de l’eau et de l’énergie, et d’échanger avec des experts internationaux et des professionnels du secteur.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 mai 2026.