L’UTAP certifiée ISO 9001 (Version 2015)

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a obtenu, vendredi, la certification de gestion de la qualité, selon les normes internationales “ISO 9001” (version 2015), en tant que première organisation nationale à obtenir cette distinction, a souligné l’Union dans un communiqué.

Cette certification reflète l’adhésion de l’Organisation agricole au système international de la qualité et l’intérêt qu’elle accorde à l’amélioration et la modernisation de ses systèmes et moyens de travail, de manière à hisser à des paliers supérieurs de qualité et d’efficience le rendement de son administration centrale, souligne la même source.

L’obtention de cette certification met également en exergue le souci de l’UTAP de mettre à niveau son administration, ses cadres et ses structures, en prévision de l’entrée de la Tunisie dans la phase d’exécution du programme de mise à niveau global du secteur agricole.