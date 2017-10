Tunisie : Augmentation des prix de vente industriels de 2,8%

L’indice des prix de vente industriels a progressé de 2,8%, en glissement annuel en Février 2017 (par rapport au même mois en 2016), a annoncé l’Institut National de la Statistique (INS), expliquant cette hausse par l’accroissement des prix des produits de l’industrie extractive de 7% et ceux de l’industrie manufacturière de 2%.

Les prix des produits de l’industrie manufacturière se sont accrus, en raison de la hausse des prix des produits de l’industrie agro-alimentaire (+ 5,3%), de l’industrie mécaniques et électriques (+ 3,4%) et de l’industrie du papier et du carton (+ 2,4%).

Pour ce qui est des prix des produits de l’industrie extractive, la hausse est due à l’augmentation des prix des produits de l’extraction énergétique et des produits non énergétiques, respectivement de 10,2% et de 10%.

Stabilité des prix de vente industriels en février 2017, par rapport au mois de Janvier

Les prix de vente industriels du mois de février 2017, demeurent stables, en raison de la légère hausse enregistrée au niveau des prix des produits de l’industrie manufacturière (+0,1%), d’une part, et de la baisse des prix observée dans l’industrie extractive (-0,9%), d’autre part.

La légère augmentation des prix des produits de l’industrie manufacturière est due essentiellement, à une modeste hausse des prix des produits de l’industrie agro-alimentaire, de l’industrie du papier et du carton et de l’industrie mécaniques et électriques.

En revanche, une baisse des prix a été enregistrée pour les produits de l’industrie chimique (- 0,5%) et le travail du bois et fabrication d’articles en bois (-0,6%).