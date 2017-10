Entreprises : Le Big Bang de Hatem Chaabouni (Alfa Nutrition Animale)

Pendant longtemps absent des radars des grandes figures du monde des affaires, Hatem Chaabouni fait désormais partie de ce club très fermé. Un «coup» récent à l’actif du patron du Groupe Alfa Nutrition Animale (Medimix, Nutrisud, Sepag, Transalfa, Nutrisud Internationale, Medimix Djebel El Oust), spécialisé, comme son nom l’indique, dans la production d’aliments pour animaux, a achevé de l’y faire entrer. Il s’agit de son association avec un autre groupe, et pas n’importe lequel, de surcroît dans un secteur d’activité réservé –en raison des moyens financiers requis pour y prendre pied- exclusivement aux «grands»: la concession automobile.

Le nouveau partenaire en question d’Alfa Nutrition Animale n’est autre qu’Ulysse Trading and Industrial Companies (UTIC), le groupe fondé par Taoufik Chaïbi et aujourd’hui dirigé par son fils aîné, Nabil Chaïbi.

UTIC a récemment ouvert le capital de Car Pro entreprise confisquée qu’il avait rachetée en mai 2016 pour 35 millions de dinars. Mais ce n’est pas à l’occasion de cet appel d’offres –où Hatem Chaabouni était arrivé second derrière Sotradies (UTIC Group)- que les deux partenaires ont fait connaissance, mais deux ans plus tôt lorsque le groupe de Taoufik Chaïbi a cédé l’une de ses entreprises (les Grands Moulins de Gabès, GMG) à M. Chaabouni. En 2015 déjà, Hatem Chaabouni a mis la main dans la main avec Tarak Ben Yahmed pour reprendre Transport du Nord Tunisien “TNT”.

L’association avec UTIC Group confirme le tournant pris par la diversification, entamée en 2014, de l’activité d’Alfa Nutrition Animale, jusqu’ici limitée à l’industrie des aliments pour animaux.

L’année 2017 a vu se poursuivre le cercle vertueux dans lequel Alfa Nutrition Animale est entré depuis quelques années et qui l’a vu investir à un rythme très soutenu.

D’ailleurs, la prise de participation dans Car Pro n’est pas le seul réalisé par Hatem Chaabouni en cette année 2017. L’homme d’affaires a également consolidé son activité dans l’élevage de volaille, en créant la «Société d’Elevage de Volaille du Nord».

L’année écoulée l’a vu se doter d’un holding (Sofia Holding), une société au capital de 200.000 dinars ayant pour objet la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, racheter la société les Grands Silos de Béja “GSB” en association avec l’homme d’affaires Tarak Ben Yahmed, et surtout amorcer la diversification de son activité.

Toujours en 2016, Alfa Nutrition Animale a continué à se diversifier en créant une nouvelle société (Minerax), dotée d’un capital de 10 millions de dinars, afin de se lancer dans la transformation des phosphates naturels et la fabrication des dérivés des phosphates y compris les engrais, destinés totalement à l’export.

2014 avait eu son lot de créations. Il y en a eu deux -Société d’Elevage Ghalia SARL, au capital de 200.000 dinars, active dans l’aviculture, et le Complexe AGRO-ALIMENTAIRE DU Nord “CAN” qui, avec un capital de 2,1 millions de dinars, a initié une activité de fabrication et transformation du lait et dérivés. Qui, malheureusement, n’a pas connu le succès à l’instar des autres projets de Hatem Chaabouni, et a dû être mise en liquidation fin 2015.