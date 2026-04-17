Un module de formation dédié au renforcement des capacités juridiques des femmes entrepreneures a été organisé, les 16 et 17 avril à Sousse, par ONU Femmes Tunisie, en partenariat avec la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE) et son Académie.

Cette initiative visait à outiller les participantes sur le droit du travail tunisien et son application concrète dans la gestion d’entreprise, précise l’organisation onusienne dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Les participantes ont approfondi leur compréhension des obligations légales en gestion des ressources humaines, couvrant le recrutement, les types de contrats, les conditions de travail, la discipline, la santé, la sécurité et la couverture sociale.

Pendant deux jours, les sessions ont également abordé les procédures de rupture des contrats, la gestion des contentieux et l’accompagnement lors des contrôles administratifs.

Privilégiant une pédagogie interactive fondée sur des cas pratiques, des analyses de situations réelles et le partage d’expériences, la formation a permis aux participantes d’acquérir des réflexes opérationnels pour sécuriser leurs pratiques managériales.

L’objectif ultime est de transformer le cadre juridique en levier de performance et de pérennité pour leurs structures, tout en renforçant leur autonomie face aux enjeux juridiques du monde entrepreneurial.