Le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, a estimé que les résultats du recensement général des biens de l’État n’ont pas été convaincants, ce qui a nécessité le lancement d’un nouveau projet portant sur l’adoption de la numérisation pour effectuer l’inventaire, l’évaluation et l’enregistrement.

Répondant aux questions des députés lors d’une séance plénière entamée vendredi, le ministre a précisé que : « Grâce à un nouveau projet basé sur une numérisation intégrale, nous avons réussi à inventorier 10 000 biens immobiliers sur un total de 52 600 appartenant à l’État ».

Il a souligné que la gestion des domaines de l’État doit s’inscrire dans un plan intégré fondé principalement sur l’immatriculation foncière, considérant que cet état de fait représente la protection la plus efficace pour ces biens, en plus de contribuer à doubler leur valeur financière, de leur donner une force probante, d’éliminer tous les conflits et litiges de propriété et de permettre leur intégration dans le circuit économique.

Il, a en outre, affirmé que le recours de son département à la numérisation renforce davantage la transparence, soutient l’investissement et permet d’identifier les biens agricoles, assurant ainsi la protection et le suivi des propriétés étatiques, surtout celles à vocation agricole. Cela aide également les structures de l’État à mettre en œuvre leurs politiques en matière de cadastre et à recenser et inventorier le patrimoine domanial dans le cadre d’une base de données foncière numérique.