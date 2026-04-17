Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhaier Nouri, a appelé à Washington (États-Unis), à une réponse internationale plus coordonnée et réactive afin d’accompagner les pays touchés par la succession de crises.

Intervenant dans le cadre des Réunions de printemps du Fonds monétaire international (Fonds monétaire international) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se déroulent du 13 au 18 avril courant, dans la capitale américaine, le gouverneur de la BCT a souligné que les marges de manœuvre des économies nationales se réduisent face à la multiplication des chocs exogènes.

Et de rappeler, à cet égard, que l’économie tunisienne a fait preuve de résilience malgré les crises successives, grâce à des mesures prises en temps opportun.

Le gouverneur a plaidé pour la mise en place de mécanismes de stabilisation rapide au profit des économies les plus exposées, appelant également, à un renforcement du rôle du FMI en matière d’anticipation, de prévention et de limitation des effets de contagion.

Il a, par ailleurs, recommandé une meilleure intégration des facteurs géopolitiques, énergétiques et logistiques dans les analyses macro-financières, estimant que l’économie mondiale évolue désormais dans un contexte de crises permanentes et interconnectées, où l’incertitude devient la norme.

Nouri a enfin relevé que, malgré un diagnostic global largement partagé, les impacts des chocs demeurent profondément asymétriques, affectant plus durement les économies vulnérables.

Dans ces pays, les perturbations énergétiques, financières et géopolitiques se traduisent rapidement par une accélération de l’inflation, une pression sur les réserves de change et des tensions sur les taux de change.

Les Réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale se tiennent cette année sous le thème « Créer de la prospérité grâce aux politiques publiques ». Les discussions portent sur des réformes visant à soutenir la création d’emplois, stimuler l’investissement privé et renforcer la croissance économique.