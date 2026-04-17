Le Théâtre de l’Opéra de Tunis accueillera, le 30 avril 2026 à 19H30, “L’âme de l’Opéra : Les grands airs de l’opéra”, un concert inédit conçu comme un retour à l’essence même de l’art lyrique.

Porté par la Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts Mohamed Amouri, en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis, et avec le concours notamment de l’Ambassade de France en Tunisie, de l’Ambassade d’Autriche en Tunisie, du Consulat de Monaco ainsi que de l’Institut français de Tunisie (IFT), ce concert s’inscrit dans une démarche visant à “faire entendre des œuvres dans toute leur vérité”, en réunissant des artistes engagés autour d’une même conception de l’intégrité stylistique et de l’authenticité musicale. A travers une sélection d’airs emblématiques, “L’âme de l’Opéra” proposera une traversée condensée du répertoire lyrique, envisagé dans sa dimension la plus essentielle.

En réunissant un quatuor d’interprètes d’exception dont les parcours et les sensibilités convergent vers une même idée de l’excellence, Laurent Jost, directeur musical de la Fondation Hasdrubal, a souhaité créer les conditions d’un véritable dialogue musical, fondé sur l’écoute, la précision et la profondeur d’interprétation.

Le concert réunira sur scène Patrice Fontanarosa, légende vivante du violon, incarnant depuis plusieurs décennies l’excellence de l’école française sur la scène internationale, Hassen Doss, engagé dans la diffusion du répertoire lyrique et reconnu pour la générosité de son expression, Sabine Riva, dont la précision vocale et la sensibilité artistique servent avec justesse les grandes pages du répertoire, ainsi que Stéphanie Fontanarosa, dont le jeu conjugue rigueur, finesse d’analyse et sens aigu du dialogue musical.

Cet événement sera accessible gratuitement aux étudiantes et aux étudiants, sur présentation d’un justificatif de scolarité et dans la limite des places disponibles.