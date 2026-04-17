Dans un marché dynamique, l’indice Tunindex a clôturé la séance de vendredi sur une note positive, enregistrant une légère progression de 0,05 % à 15 724,51 points dans un volume de 21,3 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTIPAPIER s’est retrouvé en haut du podium. Dans un volume modeste de 63 mille dinars, l’action du papetier poursuit son ascension, s’appréciant de 5,4 % à 2,940 D.

Le titre SOTUVER a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du verrier a enregistré une hausse de 5,2 % à 18,5 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 2,2 MD sur la séance.

Le titre BEST LEASE poursuit sa déroute, accusant la plus forte baisse de la séance. Dans un modeste flux anémique de 3 mille dinars, l’action du loueur a trébuché de 4,1 % à 2,560 D.

Le titre TELNET a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action a fait du surplace à 10,5 D. La valeur a amassé un volume global de 8,3 MD sur la séance.