Le marché boursier a terminé la semaine, du 13 au 17 avril 2026, sur une note d’optimisme. L’indice de référence a inscrit une avancée de 0,8 % à 15 724,51 points, portant ainsi sa performance annuelle à 16,9 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine écoulée a été marquée par une accélération notable du rythme des échanges, cumulant une enveloppe bien garnie de 317,7 MD. Les volumes ont profité de la réalisation de plusieurs transactions de blocs. Ces dernières ont majoritairement porté sur le titre SOTUVER (4 transactions, totalisant 211 MD).

Analyse des valeurs

Le titre TELNET HOLDING s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a enregistré une envolée de 19,3 % à 10,5 D. La valeur a amassé un flux soutenu de 22,8 MD.

Le titre SOTETEL a également eu le vent en poupe sur la semaine écoulée. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a affiché une embellie de 19 % à 8,2 D, dans un volume de 2,4 MD.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L’action du cimentier s’est délestée de 11 % à 0,730 D. La valeur a été échangée à hauteur de 69 mille dinars seulement sur la semaine passée.

Le titre SIAME a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action du spécialiste des appareillages électriques a reculé de 8,3 % à 3,330 D. La valeur a mobilisé des échanges hebdomadaires relativement modestes de 747 mille dinars.

Valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la semaine, SOTUVER a drainé des capitaux de 221,5 MD. Le titre du verrier a pris 6,9 % à 18,5 D sur la semaine.