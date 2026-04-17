Le n°251 de WMC LeMag s’ouvre sur une idée simple : le choc énergétique n’est pas seulement un sujet international, il agit comme un révélateur des fragilités tunisiennes. La baisse du service de la dette extérieure apporte une marge à court terme, mais le magazine montre que cette respiration reste limitée tant que l’investissement demeure inférieur à 8 % du PIB et que la dépendance énergétique continue de peser sur les équilibres budgétaires.
Le numéro relie ce diagnostic à d’autres dossiers de fond. Le sujet sur le logement présente la régularisation de 1 400 quartiers populaires comme une question à la fois sociale et économique, en insistant sur le poids du “capital mort” immobilier. Le dossier consacré aux 70 ans du Code du Statut Personnel rappelle, lui, que la Tunisie a déjà produit dans son histoire récente des réformes institutionnelles structurantes.
En parallèle, WMC LeMag met en avant plusieurs signaux sectoriels : l’intérêt d’Econutri pour une agriculture moins dépendante des engrais synthétiques, un focus culturel autour du documentaire consacré à Hédi Jouini, ainsi qu’un retour sur les grands chocs pétroliers et gaziers du XXIe siècle. L’ensemble compose un numéro centré sur la même interrogation : comment transformer une phase de tension en levier de réorganisation durable….
WMC LeMag n°251 est disponible en téléchargement – Cliquez ici
Au sommaire de ce numéro du 9 avril 2026 :
— le choc énergétique mondial et ses effets sur l’économie tunisienne
— l’investissement en panne malgré une accalmie sur la dette
— la régularisation de l’habitat informel comme enjeu économique
— DOSSIER : les 70 ans du Code du Statut Personnel
— un focus sur l’innovation agricole avec Econutri
Retrouvez également les rubriques :
- TALENTS et REUSSITES
- MANAGER’S CORNER
- MEMENTO
- REGARDS CROISES
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