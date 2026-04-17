Le ministre de l’Equipement et de l’habitat, Slah Zouari a affirmé, vendredi, que son département a conclu un accord avec un bureau d’études et entamé l’élaboration de l’appel d’offres pour accélérer l’intervention au niveau des routes qui ont enregistré des glissements de terrain.

Lors de sa visite au Gouvernorat de Jendouba, Zouari a indiqué dans une déclaration aux médias que l’objectif recherché est de favoriser la réhabilitation et d’assurer la reprises de la circulation au niveau des routes qui ont subi des dégâts, citant à titre d’exemple la route nationale numéro 17 reliant Jendouba et Tabarka et la route nationale numéro 11 reliant Aïn Draham et Béja.

Et d’ajouter que son département est en train d’élaborer de nouveaux marchés relatifs à des projets portant sur les impacts des glissements de terrain qui ont touché des routes, des pistes et des ouvrages hydrauliques causés par les récentes précipitations, outre le développement de l’infrastructure pour répondre aux besoins de la région.

A noter, le gouvernorat de Jendouba a enregistré, au cours du premier trimestre et mi-avril courant, une série de glissements de terrain, notamment, au poste frontalier de Babouche, outre les routes nationales 11 et 17, la route reliant Babouche et Hamam Bourguiba, la route locale reliant Fernana et Béni Mtir et d’autres pistes et routes dans les délégations de Ghardimaou, Tabarka, Fernana, Ain Draham, Balta et Bououn.