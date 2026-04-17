Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a lancé officiellement son nouvel accélérateur “Start Export by CEPEX”, un programme pilote destiné à accompagner de manière intensive les entreprises tunisiennes vers les marchés internationaux, marquant un tournant stratégique dans la politique d’appui à l’export.

Avec cette initiative, le CEPEX entend dépasser son rôle traditionnel de promotion pour s’inscrire dans une logique opérationnelle, axée sur la transformation effective du potentiel export des entreprises en performances concrètes à l’international.

Destiné en priorité aux entreprises primo-exportatrices ou à fort potentiel, le programme prévoit l’accompagnement, sur une durée de huit mois, d’une cohorte de dix entreprises sélectionnées parmi vingt-quatre candidates, à l’issue d’un processus rigoureux.

Le dispositif repose sur une méthodologie en quatre phases: diagnostic, structuration, co-construction et déploiement terrain : combinant accompagnement individualisé, renforcement des capacités et actions ciblées de prospection.

Huit conseillers, accrédités selon des standards internationaux en partenariat avec la CCI Hauts-de-France, ont été mobilisés pour encadrer ce programme, constituant une force d’intervention dédiée à l’accompagnement rapproché des entreprises.

Selon le CEPEX, cette approche vise à rompre avec les dispositifs classiques d’appui, souvent généralistes, au profit d’un parcours intensif, personnalisé et orienté vers l’action.

L’un des principaux objectifs du programme est d’aider les entreprises à structurer leur stratégie export, identifier des marchés porteurs et concrétiser leurs premières opérations commerciales à l’étranger.

En renforçant leurs capacités à prospecter, négocier et s’adapter aux exigences des marchés internationaux, “Start Export” ambitionne de faire émerger une nouvelle génération d’exportateurs tunisiens plus compétitifs et mieux préparés.

Cette approche devrait également contribuer à améliorer le taux de réussite des démarches à l’export, en réduisant les risques liés au manque de préparation et en facilitant l’accès à des opportunités commerciales concrètes, notamment sur les marchés africains.

Le programme s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l’écosystème export tunisien, en mobilisant plusieurs partenaires institutionnels et financiers.

Soutenu par le projet “Qawafel“, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par “Expertise France”, le dispositif bénéficie également de l’appui du Conseil Bancaire et Financier, de la Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE) et de la Douane tunisienne.

Cet écosystème vise à offrir aux entreprises un accompagnement global, intégrant à la fois les dimensions financières, réglementaires et opérationnelles.

Pour le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, “l’enjeu est de faire de l’export un véritable projet stratégique pour les entreprises tunisiennes”.

Le programme “Start Export” se veut ainsi un modèle pilote qui pourrait renforcer durablement la présence des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux et contribuer à dynamiser les exportations de la Tunisie vers ces marchés.