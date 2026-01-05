Environ 270 entreprises exportatrices tunisiennes ont bénéficié du programme promotionnel mis en œuvre par le Centre de promotion des exportations “CEPEX” en 2025. Ces entreprises ont présenté leurs produits et services au sein de 20 pavillons nationaux dont la surface totale a atteint 3 224 m², d’après le bilan de l’année 2025 récemment publié par le CEPEX.

D’après la même source, la Tunisie a pris part à 25 manifestations commerciales à l’étranger en 2025. Ces initiatives ont ciblé 7 secteurs et branches et 17 marchés, et inclus 5 participations exploratoires à des salons et foires internationaux.

La participation tunisienne aux manifestations commerciales à l’étranger en 2025 a ciblé 5 groupes de marchés continentaux à savoir le marché européen (Italie, Espagne, France, Pays-Bas, Russie), arabe (Émirats Arabes Unis, Irak, Royaume d’Arabie Saoudite, Libye, Algérie), africian (Sénégal, Nigéria), américain (Canada, Brésil) et asiatique (Chine).

Dans le cadre de son effort visant à renforcer le positionnement du produit tunisien sur le marché africain et l’intégration économique continentale, la Tunisie a également participé à la quatrième édition du “Salon africain du commerce intra-africain” (Intra-African Trade Fair – IATF), à travers un pavillon de 304 m² accueillant 26 entreprises, dont 4 startups exportatrices, ainsi qu’un certain nombre d’artisans.

En 2025, le CEPEX a réalisé, au total, 68 actions promotionnelles, réparties entre l’organisation de participations tunisiennes à des salons et foires internationaux à l’étranger, des missions de chefs d’entreprises, des journées commerciales, des missions de prospection à l’international ainsi que l’accueil, en Tunisie, de délégations d’importateurs étrangers. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la présence tunisienne sur les marchés extérieurs et de la multiplication des opportunités d’accès à ces marchés.

A ces activités s’ajoutent les actions menées par les représentations commerciales de la Tunisie à l’étranger en matière d’accompagnement et d’orientation des exportateurs, ainsi que le soutien financier et logistique assuré par le Centre à travers le Fonds de Promotion des Exportations, au profit des entreprises exportatrices.