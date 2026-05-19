L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) recrute un ingénieur agronome et un spécialiste en production agricole pour le compte de l’Arabie Saoudite. Les candidats, âgés de moins de 45 ans, doivent postuler en ligne avant le 22 mai 2026. L’offre propose un salaire dès 5 000 SAR avec logement et restauration inclus.
L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) annonce que le Royaume d’Arabie saoudite souhaite recruter :
- Un ingénieur agronome
- Un spécialiste en production agricole
Conditions requises
- Diplôme d’ingénieur dans la spécialité demandée
- Âge maximum : 45 ans
Avantages proposés
- Salaire à partir de 5.000 riyals saoudiens, avec augmentation selon les années d’expérience
- Hébergement et restauration pris en charge par l’entreprise (au sein du complexe)
- Un mois de congé annuel payé
- Billets d’avion aller-retour pris en charge chaque année
Modalités de candidature
Les candidatures doivent être déposées via le formulaire électronique suivant :
Formulaire de candidature ATCT
Date limite de candidature : 22 mai 2026.
Remarque
En cas de réception d’un nombre élevé de candidatures dépassant les besoins, la date de réception des dossiers sera retenue parmi les critères de sélection des candidatures acceptées.