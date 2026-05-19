L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) recrute un ingénieur agronome et un spécialiste en production agricole pour le compte de l’Arabie Saoudite. Les candidats, âgés de moins de 45 ans, doivent postuler en ligne avant le 22 mai 2026. L’offre propose un salaire dès 5 000 SAR avec logement et restauration inclus.

L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) annonce que le Royaume d’Arabie saoudite souhaite recruter :

Un ingénieur agronome

Un spécialiste en production agricole

Conditions requises

Diplôme d’ingénieur dans la spécialité demandée

Âge maximum : 45 ans

Avantages proposés

Salaire à partir de 5.000 riyals saoudiens, avec augmentation selon les années d’expérience

Hébergement et restauration pris en charge par l’entreprise (au sein du complexe)

Un mois de congé annuel payé

Billets d’avion aller-retour pris en charge chaque année

Modalités de candidature

Les candidatures doivent être déposées via le formulaire électronique suivant :

Formulaire de candidature ATCT

Date limite de candidature : 22 mai 2026.

Remarque

En cas de réception d’un nombre élevé de candidatures dépassant les besoins, la date de réception des dossiers sera retenue parmi les critères de sélection des candidatures acceptées.