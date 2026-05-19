Cristiano Ronaldo participera cet été à sa sixième Coupe du monde avec le Portugal.

Le sélectionneur Roberto Martínez a dévoilé mardi une liste de 27 joueurs retenus pour défendre les couleurs de la Seleçao lors du Mondial 2026 organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

À 41 ans, Ronaldo disputera ainsi un sixième Mondial, une performance inédite qui pourrait également être atteinte par Lionel Messi.

Le quintuple Ballon d’Or avait confirmé en novembre 2025 que cette Coupe du monde serait la dernière de sa carrière internationale.

Un retour après une blessure avec Al-Nassr

L’attaquant d’Al-Nassr FC avait manqué les matches amicaux disputés en mars contre le Mexique et les États-Unis en raison d’une blessure survenue fin février avec son club saoudien.

Depuis, Cristiano Ronaldo a repris la compétition et se prépare désormais pour le tournoi mondial.

Le Portugal disputera deux matches de préparation avant son départ pour l’Amérique du Nord : contre le Chili le 6 juin près de Lisbonne puis face au Nigeria le 10 juin à Leiria.

Le Portugal dans le groupe K

Lors du Mondial 2026, le Portugal évoluera dans le groupe K avec la Colombie, l’Ouzbékistan et la République démocratique du Congo.

La sélection portugaise établira ensuite son camp de base à Palm Beach, en Floride.

Une liste marquée par plusieurs cadres européens

La liste portugaise comprend notamment Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Vitinha ou encore Rafael Leão.

Plusieurs joueurs évoluant au Paris Saint-Germain figurent également dans la sélection, dont João Neves et Gonçalo Ramos.