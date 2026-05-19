Carlos Alcaraz a annoncé mardi son forfait pour Wimbledon Championships ainsi que pour le tournoi du Queen’s en raison d’une blessure persistante au poignet droit.

Le joueur espagnol a expliqué que cette blessure avait été contractée lors du tournoi Conde de Godó de Barcelone.

« Ma récupération évolue bien et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement je ne suis pas encore prêt à jouer et je dois renoncer à la tournée sur gazon », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.

Une longue absence depuis le printemps

Déjà absent des Masters 1000 de Madrid et de Rome ainsi que de Roland-Garros, Alcaraz poursuit actuellement sa rééducation avec l’objectif de revenir « le plus rapidement possible ».

Le joueur espagnol ne pourra pas défendre son titre au Queen’s ni la finale disputée à Wimbledon en 2025.

Double vainqueur du tournoi londonien en 2023 et 2024, Alcaraz avait été battu l’an dernier en finale par Jannik Sinner.

Un impact important au classement ATP

Selon la presse sportive espagnole, ce nouveau forfait pourrait coûter près de 1.800 points ATP supplémentaires au joueur espagnol.

Cette perte s’ajouterait aux quelque 3.000 points déjà abandonnés durant la saison sur terre battue en raison de ses absences.

À 23 ans, Carlos Alcaraz vise désormais un retour lors de la tournée nord-américaine sur dur avec les Masters 1000 du Canada et de Cincinnati ainsi que l’US Open, remporté l’année dernière.