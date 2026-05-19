Une caravane médicale mobile poursuit, du 18 au 30 mai courant dans le gouvernorat de Tozeur, la mise en œuvre d’un programme d’activités sanitaires et de sensibilisation au profit des femmes en âge de procréer et des femmes en phase préconceptionnelle.

Organisée à l’occasion de la Journée nationale de la santé maternelle, cette initiative se tient en coordination entre la direction régionale de la santé de Tozeur, la représentation régionale de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) et l’association tunisienne des sages-femmes, section de Tozeur.

Lors de sa première étape, lundi, la caravane, équipée de matériels de dépistage, s’est rendue au centre de santé de base de Dghoumès, dans la délégation de Degache, avant de poursuivre mardi ses activités à l’hôpital local de Hazoua, a indiqué à l’Agence TAP le sous-directeur de la santé de base à la direction régionale de la santé de Tozeur, Taher Arfa.

Des consultations médicales gratuites y ont été assurées, notamment pour le dépistage clinique, le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, ainsi que des échographies destinées aux femmes enceintes.

Le programme de la caravane comprend des ateliers de sensibilisation et d’éducation sanitaire consacrés à la santé maternelle, à la nutrition équilibrée et au suivi de la grossesse, sous la supervision de spécialistes en gynécologie-obstétrique, de sages-femmes et de cadres paramédicaux, avec la participation de plusieurs composantes de la société civile.

Les interventions, appelées à couvrir l’ensemble des délégations du gouvernorat, visent notamment à encourager les femmes enceintes et celles en phase préconceptionnelle à assurer un suivi régulier de la grossesse et à adopter de bonnes pratiques préventives et nutritionnelles.