La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé lundi soir sur le site archéologique de Chemtou, la cérémonie de clôture de la 35e édition du Mois du patrimoine, centrée cette année sur l’architecture.

ette édition, qui s’est déroulée du 18 avril au 18 mai sous le thème « Patrimoine et Architecture », a été marquée par une série de séminaires et d’activités artistiques consacrés à l’évolution des styles architecturaux. En clôture de l’événement, l’artiste Nour Chiba a donné un spectacle devant un public nombreux sur le site antique.

Lors de son allocution, la ministre a souligné la portée symbolique de Chemtou, ancien centre de production du marbre numide exporté vers Carthage et Rome. Cette célébration s’inscrit dans une stratégie globale de “valorisation du patrimoine national via des projets de restauration et de mise en lumière des monuments”, a-t-elle précisé.

L’un des axes forts de cette année a été « La Route des Andalous », un itinéraire interactif traversant sept villes (dont Testour, Tunis et Zaghouan) pour mettre en avant l’héritage légué par les communautés andalouses entre les XIIIe et XVIIe siècles.

En marge de la cérémonie, le chercheur Moheddine Chaouali a plaidé pour une transformation des sites antiques en « espaces de vie dynamiques ».

Le Mois du patrimoine est une manifestation annuelle organisée par le ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP). Cette 35e édition a également bénéficié du soutien du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique pour le développement de contenus interactifs.