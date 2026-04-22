Chelsea a concédé une lourde défaite sur la pelouse de Brighton (3-0), mardi, lors de la 33e journée de Premier League. Le club londonien enchaîne un cinquième revers consécutif sans inscrire le moindre but, une série qui compromet ses ambitions européennes.

Une série négative inédite

Dirigé par Liam Rosenior depuis janvier, Chelsea n’avait plus connu une telle série en championnat depuis 1912, avec cinq défaites de suite sans marquer. Actuellement 7e avec 48 points, le club perd une place au classement au profit de Brighton (50 points).

La cinquième place, qualificative pour la Ligue des champions et occupée par Liverpool (55 points), s’éloigne.

Une première période à sens unique

Sous pression et diminué par plusieurs absences offensives (Palmer, Estevao, Pedro) et défensives (James), Chelsea a opté pour un système à cinq défenseurs, inefficace.

Brighton a rapidement pris l’avantage. Après moins de trois minutes, Ferdi Kadioglu a ouvert le score sur un tir légèrement dévié par Wesley Fofana (3e, 1-0). Le gardien Robert Sanchez, sollicité à plusieurs reprises, a ensuite été sauvé par un retour décisif de Trevoh Chalobah après une erreur (18e).

Brighton efficace, Chelsea dépassé

En seconde période, Brighton a confirmé sa domination. Jack Hinshelwood a doublé la mise à la 56e minute, servi par Georgino Rutter en contre-attaque (2-0).

Danny Welbeck a scellé la victoire dans le temps additionnel (90e+1, 3-0), sur une action initiée depuis le gardien.

Dynamique opposée

Chelsea n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches de championnat. À l’inverse, Brighton affiche une dynamique positive avec six victoires lors de ses huit dernières rencontres.