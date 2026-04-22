Leicester City évoluera la saison prochaine en troisième division anglaise. Le club a été officiellement relégué en League One après son match nul face à Hull City (2-2), mardi à domicile. Il s’agit d’une deuxième relégation consécutive pour les Foxes.

Une descente devenue inévitable

Avec 42 points, Leicester ne peut plus rattraper Blackburn Rovers (49 points), premier non relégable, à deux journées de la fin. Cette situation scelle définitivement son sort.

Le club rejoint Sheffield Wednesday, déjà relégué plus tôt dans la saison après un retrait de dix-huit points.

Une saison difficile sur tous les plans

Leicester a traversé un exercice compliqué. L’équipe n’a remporté que onze victoires en 44 journées de championnat. Trois entraîneurs se sont succédé, dont l’intérimaire Andy King.

Le club a également subi un retrait de six points pour des infractions financières passées. Toutefois, même sans cette sanction, le maintien restait hors de portée.

Une chute marquante

La relégation marque un nouveau recul pour Leicester, qui enregistre une troisième descente en quatre saisons, après celles de 2023 et 2025.

Le contraste est fort avec le titre historique de champion d’Angleterre décroché en 2016, avec notamment Riyad Mahrez, Jamie Vardy et N’Golo Kanté. Le club avait également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions la saison suivante et remporté la Coupe d’Angleterre en 2021 face à Chelsea.

En haut du classement

Dans le même temps, Coventry a décroché le titre en Championship après sa victoire face à Portsmouth (5-1), quatre jours après avoir validé sa montée en Premier League.

Millwall, deuxième, est assuré de disputer les barrages d’accession après son succès contre Stoke City (3-1).