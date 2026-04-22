Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à soutenir le rôle des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité en rappelant que la Tunisie a accueilli en décembre 2025 la sixième édition du Forum Africain de haut niveau sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, organisée pour la première fois en dehors du siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba.

Lors de sa participation, mardi, à l’atelier consacré au thème : « Le rôle des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique » inscrit au programme de la deuxième journée du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le ministre a également rappelé le rôle de premier plan assuré par les pays africains dans l’adoption de la résolution 1325 en l’an 2000, ainsi que les efforts déployés par la Tunisie, la Namibie et le Mali, en leur qualité de membres non permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en vue de son adoption.

Dans ce contexte, il a évoqué les défis auxquels se heurte aujourd’hui la mise en œuvre de cette résolution en Afrique et dans le monde, dans un contexte marqué par la recrudescence des conflits, des tensions et des crises, dont les femmes demeurent les premières victimes, selon un communiqué publié par le département des Affaires étrangères.

Lors de cet atelier, les États membres de l’Union Africaine ont saisi l’occasion pour renouveler leur engagement à soutenir la participation et l’implication des femmes dans les efforts de paix et de sécurité en Afrique, ainsi qu’à protéger les filles et les femmes en période de conflit.