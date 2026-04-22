La 24ème édition du Festival Mohamed Abdelaziz Agrebi du théâtre à Douar Hicher se tiendra du 25 avril au 1er mai 2026. Cette édition propose un programme culturel riche et varié, indique le comité d’organisation du festival.

Le public de Douar Hicher pourra découvrir des spectacles théâtraux, des conférences scientifiques et intellectuelles, des ateliers de formation artistique, ainsi qu’une importante compétition nationale de théâtre de rue et diverses activités parallèles, ajoute la même source, soulignant la volonté du comité de renforcer la place qu’occupe le festival en tant qu’espace de création et d’échange culturel, qui a dévoilé, par la même occasion, l’affiche du festival.