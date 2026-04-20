Il suffit parfois d’un détroit pour révéler la fragilité d’un modèle économique. En avril 2026, Ormuz n’est pas un sujet lointain réservé aux stratèges de l’énergie : c’est un test de vérité pour la Tunisie. Quand le pétrole redevient une arme géopolitique, nos faiblesses budgétaires, industrielles et réglementaires cessent d’être des débats d’experts. Elles deviennent une facture nationale. Les signaux d’alerte actuels racontent en réalité une seule histoire : la Tunisie souffre moins d’un manque de diagnostics que d’un manque de doctrine économique.

Une Stabilité Illusoire sous Pression

Le constat est sans appel. La transition industrielle européenne, vital pour nos exportations, ne rassure plus. Le retour partiel au thermique en Europe, dicté par un réflexe de souveraineté face à la Chine, expose la chaîne de valeur automobile tunisienne à une instabilité accrue. Parallèlement, notre stabilité apparente n’est qu’une illusion comptable : finances publiques compressées, environnement international hostile et demande intérieure sapée par l’inflation.

Le pays pratique une forme de “réforme honteuse” : il applique sans assumer. Si la Tunisie renoue diplomatiquement avec le FMI, elle reste politiquement incapable de conclure un accord. Pourtant, le budget 2026 avance des ajustements proches des exigences du Fonds (masse salariale limitée à 13 % du PIB), mais sans récit politique lisible. Ce flou n’est pas de la souveraineté : c’est une taxe supplémentaire sur la confiance. De plus, le climat des affaires reste piégé. Le baromètre CTFCI 2026 montre que 83 % des entreprises tuniso-françaises jugent le nouveau Code du travail pénalisant, introduisant une rigidité néfaste face aux fluctuations de la demande européenne.

L’Onde de Choc d’Ormuz

C’est dans ce contexte précaire que survient le choc d’Ormuz. Le détroit, artère systémique par où transitent 25 % du commerce mondial de pétrole, est bloqué. Les marchés réagissent violemment : le Brent a rebondi à 96,49 dollars le baril. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) ne parle plus d’un simple soubresaut de prix, mais d’un choc capable de casser la demande, prévoyant une contraction mondiale de 80 kb/j. Le FMI a, de son côté, abaissé la croissance mondiale à 3,1 %.

Pour la Tunisie, l’équation est brutale : un pétrole plus cher frappe simultanément le déficit, le coût du transport, les marges industrielles et la crédibilité budgétaire. Le choc d’Ormuz ne vient pas créer nos fragilités ; il vient les révéler.

L’Impératif de Transformation

La comparaison régionale est impitoyable. Le Maroc consolide sa profondeur industrielle (gigafactory de Gotion, extension de Stellantis), projetant ses exportations automobiles vers de nouveaux sommets. L’Algérie renforce sa rente énergétique par de nouveaux appels d’offres massifs. La Tunisie, ne pouvant rivaliser sur ces terrains, doit miser sur l’agilité réglementaire, la sous-traitance à plus forte valeur, et la digitalisation.

La réussite de l’initiative “Arzaak”, transformant un savoir-faire traditionnel par le digital, montre la voie : le pays productif invente ses propres échappatoires. Mais cela suppose trois ruptures nettes : cesser de traiter la réforme comme une opération de communication négative, libérer les entreprises exportatrices, et réorienter l’action publique vers la logistique et les compétences. Sans cela, la Tunisie restera prise entre un État qui rationne et un privé qui attend. Le vrai détroit tunisien est l’étroitesse de notre décision publique.