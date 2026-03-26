Le marché boursier a continué à perdre du terrain, jeudi, glissant de 0,15 % à 15488,40 points, dans un volume relativement soutenu de 15,5 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La palme des hausses est revenue au titre SOTUVER. L’action du champion national de l’industrie du verre creux s’est envolée de 6 % à 17,510 D, dans un flux bien garni de 2,2 MD.

Le titre TELNET s’est illustré parmi les meilleures performances de la séance. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a signé une avancée de 5,9 % à 6,990 D. La valeur a amassé de modestes échanges de 413 mille dinars sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action du fleuron national des boissons a terminé la séance sur une note quasi-stable (-0,08 %) à 13,240 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 2,8 MD, soit 18 % du flux de la cote.

Le titre AIR LIQUIDE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la filiale tunisienne du géant mondial des gaz liquéfiés a reculé de 4,5 % à 173,810 D. La valeur a été échangée à hauteur de 7 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre BNA a figuré parmi les plus fortes corrections à la baisse de la séance. Victime d’un courant vendeur, l’action de la banque a régressé de 3,8 % à 15,380 D. La valeur a animé le marché avec un volume relativement soutenu de 1,3 MD.