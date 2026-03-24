séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré (depuis le 2 mars et pour 3 mois) dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers la plateforme Myinvestia, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

À la clôture du 24 mars 2026, le portefeuille Virtuel atteint 50 659,99 DT, soit une performance générale de +1,32%, pour un classement de 807e sur 14 050 participants. Une position solide, mais qui appelle désormais une gestion plus fine : le portefeuille reste bien placé, sans encore dégager la surperformance nécessaire pour viser beaucoup plus haut. La réouverture annoncée de SOTUVER à partir du 25 mars peut justement servir de révélateur.

Un portefeuille dans le vert, mais encore derrière son benchmark

Le portefeuille conserve une physionomie globalement saine. Sur les huit lignes détenues, sept affichent une plus-value latente. Les meilleures contributions viennent de SOTUVER (+6,86%), Attijari Bank (+6,27%), BIAT (+4,59%) et Amen Bank (+4,17%). Poulina Group Holding, ENNAKL Automobiles et TPR restent également positives, même si leurs gains sont plus modestes.

Seule SAH pèse réellement sur l’ensemble avec une contre-performance de -3,75%. Cette ligne devient naturellement le point de vigilance principal pour les prochaines séances.

Malgré cela, le portefeuille reste positif et conserve une bonne assise. Son niveau de performance demeure toutefois inférieur à celui du Tunindex, affiché à +2,75% sur la période. C’est tout l’enjeu du moment : le portefeuille est bien positionné dans le concours, mais il ne surperforme pas encore nettement son marché de référence.

SOTUVER, premier test grandeur nature

L’annonce de la reprise de la cotation de SOTUVER le 25 mars constitue l’élément central du très court terme. La ligne est l’une des plus performantes du portefeuille, mais sa réouverture peut produire deux effets opposés : prolonger la dynamique haussière ou déclencher des prises de bénéfices rapides.

Dans ce contexte, la bonne lecture n’est pas d’agir dans la précipitation, mais de laisser le marché parler. Si le titre rouvre avec des volumes soutenus et une bonne tenue des cours, il peut rester un relais de performance. À l’inverse, un retour brutal de la volatilité imposerait un arbitrage plus tactique.

Le vrai atout du portefeuille : près de 12 000 DT de liquidités

Avec 11 990,34 DT de liquidités, soit près d’un quart du portefeuille, le Portefeuille conserve une marge d’action appréciable. Ce coussin offre trois options : renforcer une ligne solide, saisir une nouvelle opportunité, ou attendre patiemment un point d’entrée plus favorable.

Dans un concours boursier, cette réserve est un avantage. Elle permet d’éviter les décisions forcées et de conserver une capacité de réaction. Encore faut-il l’utiliser avec discernement. À ce stade, l’erreur serait d’investir ce cash simplement pour “être investi”. La sélectivité reste la meilleure protection.

Objectif concours : rester lucide, viser juste

Le portefeuille se situe aujourd’hui dans une zone honorable. Être 807e sur 14 050 après cette première phase de marché confirme que la construction initiale tient la route. En revanche, l’écart avec les tout premiers est déjà considérable : les dix premiers affichent des performances supérieures à +41%, avec un podium au-delà de +77%.

Dans ces conditions, viser le Top 10 n’apparaît plus réaliste sans prise de risque excessive. L’objectif pertinent change donc de nature : il s’agit désormais de consolider la présence dans le Top 1000, de tenter un retour vers le Top 500, puis, si les arbitrages deviennent plus performants, de viser plus haut.

Sur le plan du rendement, le prochain vrai cap consiste à faire progresser le portefeuille au-delà de sa zone actuelle pour l’emmener vers +3% à +5%, tout en repassant devant le Tunindex. C’est ce double objectif — mieux classer et mieux surperformer — qui doit guider les décisions des prochaines séances.

Les décisions pour les prochaines séances

Le bloc bancaire composé d’Attijari Bank, BIAT et Amen Bank doit être conservé. Ces lignes assurent la stabilité et restent en territoire positif. Poulina, ENNAKL et TPR peuvent également être maintenues sans urgence particulière.

En revanche, deux dossiers doivent être suivis de très près. Le premier est SOTUVER, dont la reprise de cotation servira de test immédiat. Le second est SAH, qui reste la ligne la plus fragile du portefeuille. Si son comportement ne s’améliore pas rapidement, elle pourrait devenir la candidate naturelle à un allègement ou à un arbitrage.

La priorité n’est donc pas de bouleverser l’ensemble, mais de piloter plus activement les lignes sensibles et d’utiliser les liquidités avec méthode.

En résumé

Le Portefeuille reste dans une zone favorable : portefeuille positif, classement correct, diversification cohérente et réserve de cash confortable. Mais le temps du simple bon positionnement touche à sa fin. La prochaine étape consiste à aller chercher de la surperformance réelle.

La séance du 25 mars sera donc particulièrement instructive. Elle dira si SOTUVER peut redevenir un moteur, et si le portefeuille est prêt à passer d’une logique de défense à une logique de progression plus offensive.

Les 3 décisions du jour

1. Conserver le socle bancaire : Attijari, BIAT et Amen restent les piliers du portefeuille.

2. Observer SOTUVER sans précipitation : la reprise de cotation doit être lue avant toute décision.

3. Mettre SAH sous surveillance rapprochée : sans amélioration, un arbitrage devra être envisagé.

EN BREF Performance : +1,32 % (50 659,99 DT) au 24 mars 2026.

+1,32 % (50 659,99 DT) au 24 mars 2026. Classement : 807e sur 14 050 participants.

807e sur 14 050 participants. Top Performers : SOTUVER (+6,86 %) et Attijari Bank (+6,27 %).

SOTUVER (+6,86 %) et Attijari Bank (+6,27 %). Point de vigilance : SAH (-3,75 %) sous surveillance pour arbitrage.

SAH (-3,75 %) sous surveillance pour arbitrage. Liquidités : Près de 12 000 DT disponibles pour saisir de nouvelles opportunités.