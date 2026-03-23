Un forum régional dédié aux Entités nationales désignées (END) africaines se tiendra du 23 au 26 mars 2026 à Hammamet, à l’initiative du Centre et Réseau de Technologie Climatique (CTCN), bras opérationnel du mécanisme technologique de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Organisé chaque année, ce forum vise à renforcer la coopération technologique et à accélérer le transfert de solutions climatiques vers les pays en développement.

L’édition 2026 offrira une plateforme d’échange pour partager les expériences et les bonnes pratiques issues de l’assistance technique dans la région africaine, tout en mettant en lumière des technologies climatiques innovantes répondant aux priorités nationales et contribuant à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN).

Elle réunira des représentants des END africaines, des membres du réseau du CTCN, des experts du Comité exécutif de la technologie, ainsi que des représentants des secrétariats de la CCNUCC et du CTCN, aux côtés d’autres parties prenantes du secteur climatique.

Le forum permettra également de renforcer les liens entre les END africaines, d’élargir leur réseau de coopération et d’identifier de nouvelles opportunités de financement pour les technologies climatiques, notamment à travers des initiatives de réseautage inédites.

En parallèle, un programme de renforcement des capacités, prévu le 26 mars, sera consacré aux systèmes nationaux d’innovation (SNI), considérés comme un levier clé pour une transformation durable. Il mettra l’accent sur la coordination institutionnelle, l’innovation sectorielle et le développement d’écosystèmes favorisant le déploiement de technologies climatiques à grande échelle.

Depuis sa création, le CTCN a accompagné plus de 110 pays à travers des actions de soutien à l’innovation, au renforcement des capacités et à l’élaboration de cadres politiques et réglementaires adaptés aux enjeux climatiques.