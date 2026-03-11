Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu mardi l’ambassadeur de Libye en Tunisie, Mustafa Qadara, qui lui a remis un message écrit du chargé de la gestion des affaires du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement d’union nationale, Tahar Salem Al-Baour.

Selon un communiqué, la rencontre a permis d’examiner les dernières évolutions sur la scène régionale et de réaffirmer l’engagement de la Tunisie à soutenir la sécurité, la stabilité et l’unité de la Libye, dans le cadre d’un dialogue inter-libyen inclusif conduisant à l’édification d’un État unifié et d’institutions stables préservant les ressources du peuple libyen.

Les deux parties ont également souligné l’importance de renforcer les relations de coopération bilatérale et de rechercher des mécanismes permettant de répondre aux aspirations des peuples tunisien et libyen à davantage d’intégration et de partenariat.

De son côté, le diplomate libyen a salué le soutien constant de la Tunisie à l’unité et à la stabilité de la Libye, réaffirmant la volonté de son pays de développer la coopération existante entre les deux États dans divers secteurs d’intérêt commun.