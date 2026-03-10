Dans un marché dynamique, l’indice vedette a clôturé mardi, 10 mars 2026, sur une note euphorique, enregistrant une envolée de 1,16 % à 15 049,43 points dans un volume soutenu de 12,9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SAH LILAS s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume relativement soutenu de 435 mille dinars, l’action du spécialiste des articles hygiéniques s’est appréciée de 4 % à 13,930 D.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a été la valeur vedette de la séance. L’action a enregistré un bond de 3,5 % à 23,700 D. PGH a, ainsi, chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec des capitaux de 3,5 MD sur la séance (soit 27 % du volume transigé sur la cote).

Le titre UADH a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux anémique de 3 mille dinars, l’action a trébuché de -4,3 % à 0,450 D.

Le titre EURO-CYCLES a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du producteur des vélos a reculé de -2 % à 11,750 D faisant savoir que la valeur a amassé un volume global de 51 mille dinars sur la séance.